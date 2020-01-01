Соль не реализовал пенальти в кубковом матче против Миная

Испанец пробил мимо ворот.

В матче 1/2 финала Кубка Украины Минай на своем поле принимает киевское Динамо. Поединок начался в 14:00 по киевскому времени и порадовал зрителей у телеэкранов множеством моментов.

Когда киевляне вели со счетом 1:0, Миккель Дуэлунд прокинул мяч мимо кипера и Попович сбил полузащитник. Арбитр встречи назначил пенальти в ворота Миная, который отправился пробивать Фран Соль.

К сожалению для киевлян, испанец пробил мимо ворот, не сумев удвоить преимущество своей команды. Это было на 27-й минуте встречи.

Впрочем, на 39-й минуте Миккель Дуэлунд, открывший счет в матче, оформил дубль. На перерыв команды ушли со счетом 0:2.

Напомним, следить за событиями матча Минай - Динамо можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что Миккель Дуэлунд впервые забил за Динамо в нынешнем сезоне.