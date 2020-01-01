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Дуэлунд забил первый гол за Динамо в нынешнем сезоне

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Датчанин открыл счет в кубковом матче против Миная.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Сегодня, 17 июня, киевское Динамо на выезде встречается с Минаем в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Встреча проходит в Минае и началась в 14:00 по киевскому времени.

Счет в этом поединке открыл полузащитник киевлян Миккель Дуэлунд. На 9-й минуте встречи датчанин обыгрался с Караваевым и, получив мяч перед вратарем, пробил в дальний угол. На 39-й минуте поединка датчанин оформил дубль.

Стоит сказать, что этот гол стал первым для Дуэлунда в сезоне. Кроме того, Миккель впервые вышел на поле в рамках Кубка Украины, а в УПЛ он выходил только 6 раз.

Следить за событиями матча Минай - Динамо можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо, Динамо Киев, футбол, Кубок Украины, Минай
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