Дуэлунд забил первый гол за Динамо в нынешнем сезоне

Датчанин открыл счет в кубковом матче против Миная.

Сегодня, 17 июня, киевское Динамо на выезде встречается с Минаем в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Встреча проходит в Минае и началась в 14:00 по киевскому времени.

Счет в этом поединке открыл полузащитник киевлян Миккель Дуэлунд. На 9-й минуте встречи датчанин обыгрался с Караваевым и, получив мяч перед вратарем, пробил в дальний угол. На 39-й минуте поединка датчанин оформил дубль.

Стоит сказать, что этот гол стал первым для Дуэлунда в сезоне. Кроме того, Миккель впервые вышел на поле в рамках Кубка Украины, а в УПЛ он выходил только 6 раз.

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