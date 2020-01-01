Соль, Пиварич и Дуэлунд - в стартовом составе Динамо на матч против Миная

Стали известны стартовые составы команд на полуфинал Кубка Украины.

Сегодня, 17 июня, перволиговый Минай примет киевское Динамо в рамках 1/2 финала Кубка Украины.

В преддверии поединка главные тренера команд огласили составы. Стоит отметить, что с первых минут сыграет защитник киевлян Йосип Пиварич, которые не появлялся в старте в официальных матчах с 3 ноября 2018 года. Тогда он отыграл полный матч против Шахтера в УПЛ (1:2).

В нынешнем сезоне УПЛ Пиварич один раз вышел на замену в 25-м туре против Александрии и отыграл всего лишь 7 минут.

Минай: Попович - Стасюк, Жичиков, Допилка, Маткобожик - Вагин Нуриев, Книш, Глагола, Пиняшко - Оринчак.

Запасные: Кулинич, Микуляк, Голодюк, Машталир, Шпак, Ткачук, Кича, Гавриленко, Кополовец.

Динамо: Бойко - Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич - Андриевский, Шепелев, Дуэлунд - Де Пена, Соль, Вербич.

Запасные: Бущан, Кендзера, Миколенко, Шапаренко, Цитаишвили, Цыганков, Буяльский, Русин, Каргбо.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Минай - Динамо, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.