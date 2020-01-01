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Минай - Динамо: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Украины

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Минай и Динамо будут вести борьбу за путевку в финал Кубка Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Минай - Динамо: прогноз букмекеров
Минай - Динамо: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В среду, 17 июня, Минай из Первой лиги встретится с Динамо в рамках полуфинала Кубка Украины. Поединок состоится в Минае в 14:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является киевский клуб. Так, в компании William Hill принимают ставки на подопечных Михайличенко с коэффициентом 1.17, а на Минай - с коэффициентом 13.00. Ничью здесь оценили в 6.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365: победа Миная - 11.00, победа Динамо - 1.18, ничья - 6.50.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция поединка Минай - Динамо.

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Теги: Минай, Динамо, Динамо Киев, Кубок Украины, футбол, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, Кубок Украины по футболу
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