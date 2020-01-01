Минай - Динамо: видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

Минай и Динамо поборются за путевку в финал Кубка Украины. Следите за событиями этого противостояния в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.

Минай - Динамо: видео онлайн-трансляция матча ФК Динамо Киев В среду, 17 июня, Минай, выступающий в Первой лиге, встретится с киевским Динамо в рамках полуфинала Кубка Украины. Поединок состоится в Минае в 14:00 по киевскому времени. Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Минай - Динамо: Отметим, что букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния Динамо.

Горемыкина Екатерина