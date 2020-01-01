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Минай - Динамо: видео онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины

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Минай и Динамо поборются за путевку в финал Кубка Украины. Следите за событиями этого противостояния в видео онлайн-трансляции на нашем сайте.

Минай - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
Минай - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 17 июня, Минай, выступающий в Первой лиге, встретится с киевским Динамо в рамках полуфинала Кубка Украины.

Поединок состоится в Минае в 14:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Минай - Динамо:

Отметим, что букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния Динамо.

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