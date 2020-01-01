Президент Олимпика планирует выкупить Черноморец и перевезти свою команду в Одессу

Владислав Гельзин хочет создать новый футбольный проект.

Президент Олимпика Владислав Гельзин планирует выкупить клуб и стадион Черноморец. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что функционер хочет запустить в Одессе новый футбольный проект. Он уже находится на заключительной стадии переговоров касательно покупки арены.

Кроме того, Гельзин намерен перевезти Олимпик в черноморский город, чтобы создать команду под другим именем, либо же под названием Черноморец. В случае успеха, Олимпик сохранит свое место в УПЛ и переедет в Одессу, но клуб поменяет свое название.