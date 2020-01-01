Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Олимпика планирует выкупить Черноморец и перевезти свою команду в Одессу

Комментариев: 0
Владислав Гельзин хочет создать новый футбольный проект.
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин
ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин планирует выкупить клуб и стадион Черноморец. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что функционер хочет запустить в Одессе новый футбольный проект. Он уже находится на заключительной стадии переговоров касательно покупки арены.

Кроме того, Гельзин намерен перевезти Олимпик в черноморский город, чтобы создать команду под другим именем, либо же под названием Черноморец. В случае успеха, Олимпик сохранит свое место в УПЛ и переедет в Одессу, но клуб поменяет свое название.

Поделись:
Теги: футбол, Олимпик, Владислав Гельзин, Черноморец, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь