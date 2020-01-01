Президент Олимпика планирует выкупить Черноморец и перевезти свою команду в Одессу
Владислав Гельзин хочет создать новый футбольный проект.
Президент Олимпика Владислав Гельзин планирует выкупить клуб и стадион Черноморец. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что функционер хочет запустить в Одессе новый футбольный проект. Он уже находится на заключительной стадии переговоров касательно покупки арены.
Кроме того, Гельзин намерен перевезти Олимпик в черноморский город, чтобы создать команду под другим именем, либо же под названием Черноморец. В случае успеха, Олимпик сохранит свое место в УПЛ и переедет в Одессу, но клуб поменяет свое название.
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