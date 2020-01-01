Мораес и Степаненко получили повреждения на тренировке
Футболисты могут пропустить матч с Александрией.
Нападающий Жуниор Мораес и хавбек Тарас Степаненко могут пропустить матч Шахтера против Александрии в рамках 27 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.
Отмечается, что игроки получили небольшие травмы и занимались в индивидуальном порядке.
Напомним, если Шахтер одержит победу над Александрией, то досрочно оформит чемпионство.
Ранее сообщалось, что Исмаили может пропустить остаток сезона.
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