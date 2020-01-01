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Мораес и Степаненко получили повреждения на тренировке

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Футболисты могут пропустить матч с Александрией.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
ФК Шахтер Донецк

Нападающий Жуниор Мораес и хавбек Тарас Степаненко могут пропустить матч Шахтера против Александрии в рамках 27 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что игроки получили небольшие травмы и занимались в индивидуальном порядке.

Напомним, если Шахтер одержит победу над Александрией, то досрочно оформит чемпионство.

Ранее сообщалось, что Исмаили может пропустить остаток сезона.

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Теги: футбол, Шахтер, Тарас Степаненко, Жуниор Мораес, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: shakhtar.com

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