Мораес и Степаненко получили повреждения на тренировке

Футболисты могут пропустить матч с Александрией.

Нападающий Жуниор Мораес и хавбек Тарас Степаненко могут пропустить матч Шахтера против Александрии в рамках 27 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба “горняков“.

Отмечается, что игроки получили небольшие травмы и занимались в индивидуальном порядке.

Напомним, если Шахтер одержит победу над Александрией, то досрочно оформит чемпионство.

Ранее сообщалось, что Исмаили может пропустить остаток сезона.