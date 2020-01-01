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Де Пена: Я сделал правильный выбор, выбрав Динамо

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Уругваец признался, что долго искал себе клуб.
Карлос де Пена
Карлос де Пена
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал о своем переходе в клуб.

“Было непросто найти команду. Когда я был свободным агентом, у меня появлялись варианты, но ни один из них не убедил меня. Я долго находился в ожидании. 

Потом у меня появилась возможность перейти в Динамо, и я сделал правильный выбор“, - отметил де Пена в интервью Tirando Paredes.

Ранее Де Пена признался, что в Киеве он стал лучше физически.

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Теги: футбол, Карлос Де Пена, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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