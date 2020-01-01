Де Пена: Я сделал правильный выбор, выбрав Динамо

Уругваец признался, что долго искал себе клуб.

Полузащитник Динамо Карлос де Пена рассказал о своем переходе в клуб.

“Было непросто найти команду. Когда я был свободным агентом, у меня появлялись варианты, но ни один из них не убедил меня. Я долго находился в ожидании.

Потом у меня появилась возможность перейти в Динамо, и я сделал правильный выбор“, - отметил де Пена в интервью Tirando Paredes.

Ранее Де Пена признался, что в Киеве он стал лучше физически.