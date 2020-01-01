Сидорчук назвал главные цели Динамо на конец сезона

Киевский клуб сохраняет поставленные цели.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук рассказал о целях киевского клуба на окончание сезона.

“Сейчас задачи у нас сохраняются - выиграть Кубок и занять второе место в чемпионате. Хорошо, что выиграли два матча, но, глядя в турнирную таблицу, понимаем, что вся борьба впереди по большому счету. Будут тяжелые выезды в Чернигов и Александрию, поэтому будем играть до конца, а уже после последнего тура смотреть на итоговые позиции.

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Сейчас самое главное - закончить нынешний чемпионат. Как вы видите, в Украине сейчас не очень хорошая обстановка. Люди продолжают болеть, количество новых случаев выявления вируса увеличивается с каждым днем, поэтому нужно понимать, что это еще не закончилось и не просто так люди два месяца просидели на карантине.

Нужно следовать рекомендациям, которые дает МОЗ, и быть максимально полезным в этом плане не только себе, но и всему обществу“, - рассказал Сидорчук пресс-службе Динамо.

Напомним, что Динамо вышло на второе место УПЛ.