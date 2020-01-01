Стала известна роль Маркевича в Рухе

Специалист согласился помочь клубу.

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин рассказал подробности увольнения Юрия Бакалов и назначения Мирона Маркевича в качестве консультанта команды.

“Для нас отставка Юрия Бакалова - это обстоятельства непреодолимой силы. Менять тренера в настоящее время является очень большим риском. Вынуждены были принять отставку Юрия Михайловича, чтобы позволить ему позаботиться о здоровье его и семьи.

Назначение Ивана Федыка - это продолжение стратегической линии, которая у нас была. Он львовянин и для нас это важный фактор. Не менее важно, что он был ассистентом тренера в штабе Леонида Кучука, поэтому у него есть опыт. Иван Федык знает команду и ситуацию в клубе. Он понимает всю степень ответственности.

Роль Мирона Маркевича в жизни Руха всегда была большой еще с момента основания нашего клуба. Он всегда помогал своими советами, иногда мастер-классами для тренеров.

Сейчас один из решающих периодов в истории клуба. Рух имеет большие шансы повыситься в классе и достичь наивысшего результата в своей истории. Мы обратились к нему за помощью, за его большим опытом, знаниями, харизмой и авторитетом.

Пока есть пауза в матчах национальных сборных, мы попросили его заполнить ее помощью своему родному клубу. Маркевич любезно согласился на это и будет нам помогать“, - рассказал Дедышин в пресс-службе команды.

Напомним, что Первая лига возобновится 23-го июня.