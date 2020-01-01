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Сидорчук - о травме: Когда спустил гетру, то немного испугался

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Украинец восстанавливается от травмы.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал как восстанавливается от повреждения, полученного в матче с Зарей (3:1).

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“Самого страшного не произошло, лишь небольшая рана. Нужно ждать, пока она стянется. Будут смотреть, как она заживает. В принципе, место самой раны благоприятное, если так можно выразиться, не на сгибе, поэтому должно нормально заживать.

В тот момент было больно, но не думал о чем-то серьезном. Даже не думал, что там есть какая-то рваная рана. Когда же спустил гетру, то немного испугался. Но потом ступил на ногу и стало немного легче в эмоциональном плане“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее стали известны детали травмы Сидорчука.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.

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Теги: Сергей Сидорчук, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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