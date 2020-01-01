Сидорчук - о травме: Когда спустил гетру, то немного испугался

Украинец восстанавливается от травмы.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал как восстанавливается от повреждения, полученного в матче с Зарей (3:1).

Читай также: Сидорчук: Щиток защитил меня от более серьезного повреждения

“Самого страшного не произошло, лишь небольшая рана. Нужно ждать, пока она стянется. Будут смотреть, как она заживает. В принципе, место самой раны благоприятное, если так можно выразиться, не на сгибе, поэтому должно нормально заживать.

В тот момент было больно, но не думал о чем-то серьезном. Даже не думал, что там есть какая-то рваная рана. Когда же спустил гетру, то немного испугался. Но потом ступил на ногу и стало немного легче в эмоциональном плане“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее стали известны детали травмы Сидорчука.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.