Официально: Карпаты вышли из карантина

Клуб начнет готовиться к матчам УПЛ.

Львовские Карпаты вышли из карантина в связи со вспышкой коронавируса в клубе и приступили к подготовке к матчам УПЛ, об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Как информирует пресс-служба команды, на данный момент 8 игроков и 5 сотрудников Карпат имеют признаки коронавируса. Все футболисты находятся дома. Но среди работников клуба - трое находятся в больнице, их состояние стабильное.

Руководство львовского клуба заявило о готовности продолжать участие в чемпионате Украины. Команда начала тренировочный процесс со всеми здоровыми игроками, в том числе с большой группой юных футболистов.

Напомним, что 2 июня львовский клуб ушел на карантин из-за вспышки коронавируса.

Следующий матч Карпаты должны провести 20 июня против донецкого Олимпика в рамках 27 тура УПЛ.