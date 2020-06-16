Шапаренко: Динамо отдаст все силы, чтобы завоевать Кубок Украины

"Бело-синие" проведут матч против Миная.

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко поделился ожиданием от полуфинального матча против Миная в рамках Кубка Украины.

“Тщательно я не следил за этой командой, не смотрел их игры. Только отслеживал их результаты. То есть наблюдал не более, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб.

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Мы провели уже три официальные игры после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к матчу с Минаем.

Где-то преимущество у нас есть, ведь мы уже играли, а Минай нет. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато Минай готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут.

Безусловно, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Ранее стало известно, что Динамо урезало зарплаты игрокам.