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УПЛ - вторая лига в Европе по частоте назначения одиннадцатиметровых ударов

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Рейтинг возглавила польская Экстраклясса.

Чемпионат Украины
Чемпионат Украины
ФК Заря Луганск

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг футбольных лиг Европы по частоте назначения пенальти с начала сезона-2017/18 до ухода команд на карантин.

В результате исследования стало известно, что чаще всего одиннадцатиметровые назначаются в польской Экстракляссе - каждые 230 минут игрового времени.

Чемпионат Украины занял второе место (231 минута). Тройку замкнула cербская Суперлига (233 минуты).

Если говорить об отдельных клубах, то чаще всего пенальти назначаются в ворота соперников Црвены Звезды (Сербия), ИФК (Финляндия) и Панатинаикос (Греция).

С полными рейтингами вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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