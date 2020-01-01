Сидорчук: Щиток защитил меня от более серьезного повреждения

Футболист получил глубокую рваную рану в матче против Зари.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук высказался о своем восстановлении после жуткой травмы, полученной во время матча чемпионата Украины против Зари.

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“Чувствую себя уже лучше, нога почти не тревожит, немного побаливает просто, как ранка. Сегодня уже появился оттек, доктор сказал, что это нормальная реакция.

Еще в Запорожье мне сразу же наложили специальные стяжки, которые всегда есть в клубной аптечке у врачей и используются, например, при рассечении брови, способствуя заживлению. А по прилету в Киев поздно вечером мы сразу поехали в клинику Борис, где уже наложили швы.

Никаких специальных повязок я не ношу, просто швы на ране залепили пластырем, который необходимо каждый день менять. Так что буду ездить на базу обрабатывать, дезинфицировать рану и на перевязки, а врачи будут следить, чтобы все было в порядке.

Когда только произошло столкновение, и я лежал на поле, было просто больно, но ни о переломе, ни о чем другом серьезном я не думал, но, когда спустил гетру и увидел рану, появилась мысль, что мог быть открытый перелом. Но затем я смог подняться, пошевелить ногой и даже стать на нее, что дало уверенность, что все нормально, и ничего страшного нет, слава Богу, все обошлось.

Удар, конечно, был очень сильный, Цвек даже пробил щиток, но считаю, именно он меня и защитил. Если бы не он, думаю, все было бы намного хуже. Повезло, что во время игры щиток сполз в самый низ и действительно помог.

К слову, мне уже Коля Шапаренко подарил новые щитки - у него была вторая пара таких же, как у меня. Сейчас их делают самыми разнообразными - наносят имя, фамилию, номер и всеми способами индивидуализируют.

Жаль, что пропущу кубковый матч с Минаем, но я все равно дисквалифицирован, поэтому никак не смог бы принять в нем участие. А что касается следующих матчей, будем смотреть по моему самочувствию, состоянию ноги, и тому, как быстро затянется рана.

Надеюсь поскорее вернуться на поле“, - цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

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