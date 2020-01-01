Маркевич - консультант нового главного тренера Руха

Украинский специалист будет помогать Ивану Федыку.

Рух объявил о назначении главным тренером команды 32-летнего Ивана Федыка.

Ранее он уже работал в тренерском штабе Руха при Леониде Кучуке. Ранее представлял Академию Карпат (2010-2012), Севастополя (2012-2013), Краснодара (2013-2014), Стали (2016-2017) и Ростова (2017-2018).

Консультантом наставника стал известный специалист Мирон Маркевич, который хочет помочь команде выйти в элитный дивизион.

Напомним, ранее Рух покинул Юрий Бакалов.