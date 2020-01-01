Депутат: Следствие установило наглое ограбление государства со стороны УАФ

Григорий Мамка раскрыл детали расследования.

Народный депутат Григорий Мамка, который является членом Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по делу искусственных полей Андрея Павелко, рассказал о расследовании.

“Следствием был установлен и подтвержден экспертизой факт наглого ограбления государства со стороны дочернего предприятия УАФ - ООО “ФФУ Продакшн“ при строительстве 66 площадок в Киеве. На завышении цен искусственного покрытия было присвоено 9,4 млн грн.

30 ноября 2017 года на официальном сайте минрегиона был размещен как рекомендованный УАФ типовой проект площадки со сметной стоимостью почти 1,5 млн грн и требованием использовать исключительно искусственную траву от ООО “ФФУ Продакшн“. На каждую из 760 площадок по бюджетной программе они заложили по полмиллиона завышения, что привело к потере государством как минимум 380 млн грн.

В начале 2018 года, сразу после направления средств исполнителям, когда еще не было построено ни одной площадки, подчиненные уже направляли руководству УАФ таблицу с расчетом заработка от завышения стоимости искусственного покрытия. Насчитали почти 80 млн грн. И это только на искусственном покрытии, которое составляет треть общей стоимости площадки. И только за первый год существования бюджетной программы.

Руководство УАФ имело возможность заключать прямые контракты с поставщиками оборудования для завода, однако организовало его закупку через специально созданную офшорную компанию в Объединенных Арабских Эмиратах по завышенным ценам. Общий объем завышения - свыше 1 млн долларов США.

Уголовные производства, начатые Генпрокуратурой, Национальной полицией и НАБУ по фактам хищения руководством УАФ средств бюджетной программы - банально не расследовались по полтора года. Они с самого начала были заблокированы сверху властной верхушкой, которую обслуживал Павелко, используя УАФ как инструмент политического пиара и источник финансирования партийных расходов

По фактам коррупционных преступлений Павелко открыто семь уголовных производств в Украине. Есть производство в Германии, Швейцарии и на Кипре.

На сегодня комиссия получила колоссальный объем информации и документов, которые безоговорочно доказывают, что руководство УАФ во главе с Андреем Павелко под видом строительства спортивных площадок для детей организовано циничное разворовывание бюджетных средств“, - заявил Мамка в интервью NEWSONE.

Напомним, Генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел против Павелко.