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Мэр Днепра хочет переименовать Днепр-Арену на "АренуБена"

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Борис Филатов уже подал ходатайство о переименовании одной из улиц в городе.

Днепр-Арена
Днепр-Арена
ФК Днепр

Городской голова города Днепр Борис Филатов предложил переименовать Днепр-Арену.

“Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.

Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: “Улица Смытая“ и “Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1“.

И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским Днепр-Арена. Предполагаемое новое название “АренаБена“.

Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе“, - написал Филатов на своей странице в Facebook.

 

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Теги: футбол, Днепр-Арена, Борис Филатов
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