Мэр Днепра хочет переименовать Днепр-Арену на "АренуБена"

Борис Филатов уже подал ходатайство о переименовании одной из улиц в городе.

Днепр-Арена ФК Днепр

Городской голова города Днепр Борис Филатов предложил переименовать Днепр-Арену.

“Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.

Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: “Улица Смытая“ и “Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1“.

И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским Днепр-Арена. Предполагаемое новое название “АренаБена“.

Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе“, - написал Филатов на своей странице в Facebook.