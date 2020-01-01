Мэр Днепра хочет переименовать Днепр-Арену на "АренуБена"
Борис Филатов уже подал ходатайство о переименовании одной из улиц в городе.
Городской голова города Днепр Борис Филатов предложил переименовать Днепр-Арену.
“Только что городской голова Днепра официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.
Также уважаемым членам комиссии на выбор предложено еще два варианта названия: “Улица Смытая“ и “Балка медиахолдинга УНИАН и 1+1“.
И, да, следующая к переименованию - уничтоженная Коломойским Днепр-Арена. Предполагаемое новое название “АренаБена“.
Далее - везде, где этот человек отметился в родном городе“, - написал Филатов на своей странице в Facebook.
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