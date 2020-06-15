Цитаишвили и Тете попали в список претендентов на Golden Boy-2020

Представители УПЛ будут бороться за престижную награду.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили попал в топ-100 претендентов на премию Golden Boy-2020. Это награда, которую получает лучший футболист Европы в возрасте до 21 года.

Кроме Цитаишвили, в список номинантов также вошел еще один представитель чемпионата Украины - полузащитник Шахтера Тете.

В списке также оказались Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо (оба - Боруссия Д), Альфонсо Дэвис (Бавария), Каллум Хадсон-Одои (Челси), Мейсон Гринвуд (МЮ), Кертис Джонс (Ливерпуль), Фил Фоден (Манчестер Сити), Ансу Фати (Барселона), Мамаду-Кали Сене (Ювентус) и Даниэль Мальдини (Милан). С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь.

Напомним, в прошлом году обладателем премии стал нападающий Жоау Фелиш. Тогда за победу также боролся украинский голкипер Андрей Лунин.