Официально: Бакалов покинул Рух

Специалист не провел ни одного матча с командой.

Юрий Бакалов покинул пост главного тренера Руха, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба команды, 54-летний специалист принял решение уйти из-за проблем со здоровьем.

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Напомним, что Бакалов возглавил Рух в декабре 2019 года, однако не успел провести с клубом ни одного официального матча из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что львовский клуб провел 13 товарищеских встреч под руководством Бакалова и выиграл девять из них.

На данный момент Рух занимает первую позицию в Первой лиги Украины. Турнир возобновится 23 июня.