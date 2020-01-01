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Трубин: Я думаю, что у меня есть шанс вытеснить Пятова

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Юный талант "горняков" осваивается в основной команде.
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин
ФК Шахтер Донецк

Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин рассказал о том, как освоился в основной команде “горняков“.

“В команде называют меня все по имени. Только бразильцы Куртуа. Вся семья у меня была за Шахтер.

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Что касается Пятова, то он мне помогает. Андрей говорит: сделал ошибку, даже голевую, но ты должен понимать, что есть еще 45-50 минут. Будет какой-то момент, можешь спасти команду, вы можете выиграть. Главное - не опускать руки и не закапывать себя в яму. Ведь если это сделать, то только хуже будет.

Когда за Пятовым наблюдаешь - это одно. Но когда работаешь рядом с ним - он подымается еще на уровень выше. Он и человек хороший. Он настоящий топ-вратарь.

Вытеснить Андрея? Он очень опытный. Постоянно помогает мне на тренировках. Конечно, все реально. Я думаю, что получил шанс в матче с Колосом за счет работы. Ну и к тому же, мы близки к чемпионству“, - рассказал вратарь в интервью Великому Футболу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Шахтер.

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Теги: Анатолий Трубин, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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