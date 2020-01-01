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Попов: Чудак ногу оторвал Сидорчуку

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Игрок получил серьезное повреждение.
Денис Попов
Денис Попов
instagram.com/popov19/

Защитник Динамо Денис Попов прокомментировал погодные условия в матче против луганской Зари (3:1).

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“Пошел очень большой град, ливень. У нас не было мысли, что закончим матч. Все равно бы доигровали бы его. Но эта пауза чуть расшатала“, - отметил игрок.

Попов также поделился мнением о решение главного арбитра матча Николая Балакина в моменте с ужасной травмой Сергея Сидорчука.

“Там чудак ногу оторвал. Сшивали Сидорчуку. Судья вообще не знал, что нужно делать. Он растерялся. Наверное, был самый грубый фол“, - заявил Попов в интервью ПроФутбол.

Ранее стали известны детали травмы Сидорчука.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.

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Теги: Денис Попов, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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