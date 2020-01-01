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Филиппов стал лучшим игроком 26-го тура УПЛ

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Футболист оформил дубль в матче с Александрией.
Александр Филиппов
Александр Филиппов
УПЛ

Форвард Десны Александр Филиппов признан лучшим игроком 25 тура чемпионата Украины, об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Экспертная комиссия отметила дубль нападающего в матче против Александрии (5:1).

На лучшего игрока также претендовали полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский и футболист Олимпика Максим Тейшера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Александрия.

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Теги: Александр Филиппов, Десна, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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