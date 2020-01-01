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Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, что Заре будет очень сложно

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Клуб в трудной экономической ситуации.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря Луганск

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов высказался о своем уходе из луганского клуба.

“Ситуация сложилась так, что вроде меня никогда и не было в клубе. То есть, Заря никак не отреагировала на мой уход. Не было никакой реакции - ни положительной, ни отрицательной. Ничего.

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Что касается финансового положения клуба, то началась война, и спонсоры оказались не в состоянии помогать команде. Пришлось учиться зарабатывать самому.

Я бы хотел, чтобы люди, которые там работают сегодня, будут работать завтра, послезавтра. Чтобы они держали эту марку и находились на том же месте, не опускались ниже призовых мест.

Я не Ванга. Не могу вам сказать, что будет, но думаю, что Заре будет очень сложно“, - рассказал Рафаилов в интервью Профутболу.

Ранее Рафаилов заявил, что Динамо должно деньги луганскому клубу.

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Теги: Сергей Рафаилов, Заря Луганск, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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