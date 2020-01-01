Ровно год назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира

Этот день навсегда в истории Украины.

Ровно год назад, 15 июня 2019 года, молодежная сборная Украины стала чемпионом мира.

В финальном матче “желто-синие“ встретились против сборной Южной Кореи. Счет в поединке был открыт уже на 5-й минуте, когда азиатская команда забила с пенальти.

Однако это не вывело с равновесия подопечных Александра Петрокова. В первом тайме Супруга сравнял счет, а в начале второго тайма вывел украинский коллектив вперед. Финальную точку в матче поставил Цитаишвили.

Сборная Украины впервые стала победителем молодежного чемпионата мира, войдя в историю страны.

Вашему вниманию видео голов и обзор исторического матча:

Украина - Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 - Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин - Сафронов, Бондарь, Бескоровайный - Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко - Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) - Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен - Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик - Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) - Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Конопля - Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.