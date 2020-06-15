Телеканалы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

Поступило официальное предложение от директора канала.

Директор ТК Футбол 1/2/3 Александр Денисов обратился к руководству ПФЛ, УАФ и судейскому комитету с предложением транслировать центральные поединки Первой лиги Украины за счет телеканалов.

“Считайте это официальным обращением телеканалов Футбол. В связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ, телеканалы Футбол готовы за свой счет произвести трансляции центральных матчей в каждом туре Первой лиги.

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Более того, почему я обращаюсь в том числе к Ассоциации, мы все знаем сколько скандальных историй было с судейством в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ. Мы предлагаем на центральных матчах Первой лиги использовать VAR.

Арбитров с лицензией VAR не так много и необходимо изыскать возможности их привлечь к матчам Первой лиги. В этой связи обращаюсь к руководителю ПФЛ Сергею Макарову, пересмотреть календарь матчей Первой лиги. Сдвинуть игры с выходных дней, где матчи УПЛ, на середину недели. Это позволит организовать трансляции и привлечь арбитров с опытом работы с VAR.

Все перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной спортивной борьбе. Причем чтобы избежать кривотолков, мы не претендуем на эксклюзивность, ТВ-права Первая лига может передать и телеканалам Футбол и нашим коллегам с “Плюсов“, если они будут готовы произвести трансляции матчей Первой лиги. Чем больше будет показано матчей, тем чище будет борьба“, - заявил Александр Денисов в программе Великий футбол.

Напомним, что Первую лигу планируют возобновить 23 июня.