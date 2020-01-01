Петраков: Стал чемпионом мира, но не получил никакого предложения

Специалист расстроился, что его никуда не позвали.

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков заявил, что не получал никаких предложений после победного чемпионата мира с U-20.

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“Конечно, мне хотелось получить предложения. Когда человек говорит, что чего-то не хочет - вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет.

Прямо говорю - не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные.

Со мной очень тяжело будет, я несговорчивый парень. Я не собираюсь участвовать в делах вроде откатов агентов. Я обязан тренировать.Будет подходить какой-то условный “Микола Іванович“ подойдет и скажет “Я би ось так зіграв, а ти не так граєш“ - это полный гаплык.

Здесь же мне доверяют, не лезут в работу. Работаю с национальными сборными, лучшими футболистами страны“, - рассказал специалист в интервью ПроФутбола.

Ранее сообщалось, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.