Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Петраков: Стал чемпионом мира, но не получил никакого предложения

Комментариев: 0
Специалист расстроился, что его никуда не позвали.
Александр Петраков
Александр Петраков
uaf.com.ua

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков заявил, что не получал никаких предложений после победного чемпионата мира с U-20.

Читай также: “Когда клубы выходят в еврокубки, становится все понятно“: Маркевич оценил уровень УПЛ

“Конечно, мне хотелось получить предложения. Когда человек говорит, что чего-то не хочет - вранье. Стал чемпионом мира. Подумал, что какое-то предложение где-то будет.

Прямо говорю - не было ни одного предложения. Никто меня не позвал. Были, но так, несерьезные.

Со мной очень тяжело будет, я несговорчивый парень. Я не собираюсь участвовать в делах вроде откатов агентов. Я обязан тренировать.Будет подходить какой-то условный “Микола Іванович“ подойдет и скажет “Я би ось так зіграв, а ти не так граєш“ - это полный гаплык. 

Здесь же мне доверяют, не лезут в работу. Работаю с национальными сборными, лучшими футболистами страны“, - рассказал специалист в интервью ПроФутбола.

Ранее сообщалось, что Шевченко подпишет новый контракт с УАФ.

Поделись:
Теги: Александр Петраков, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь