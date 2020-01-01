Александрия - Десна 1:5 видео голов и обзор матча УПЛ

Черниговский клуб поднялся на третью позицию.

Александрия - Десна: видео голов и обзор матча

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Десна разгромила Александрию на выезде (5:1).

Гости начали свой разгром еще в первом тайме, заработав преимущество в два гола. На первой минуте второго тайма Александрия отыграла один мяч, однако на большее их не хватило.

В свою очередь, Десна еще трижды поразила ворота Александрии. Это победа позволила черниговскому клубу подняться на третью позицию в турнирной таблице УПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Десна:

Александрия - Десна 1:5

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7



Александрия: Панькив - Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) - Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.

Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) - Огиря - Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) - Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).



Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух

Удален: Владислав Бабогло (Александрия)