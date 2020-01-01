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Каштру: Шахтер хочет как можно быстрее заработать титул

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"Горняки" в шаге от чемпионства.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Колосом (1:0) в рамках УПЛ.

“Очень сложная игра. Соперник был интенсивен, агрессивен, также старался добиться победы. Колос закрывался, садился в оборону, но был силен при выходе в быстрые атаки. Это заставляло нас всегда сохранять концентрацию, несмотря на то, что практически весь поединок мы доминировали.

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Было два-три момента, когда благодаря быстрым атакам и стандартам оппонент создал нам некоторые сложности. Наша заслуженная победа. Хотим как можно быстрее заработать титул. Поздравляю своих футболистов. Будем продолжать.

В начале поединка Колос пытался высоко прессинговать, но где-то к 20-й минуте чуть изменил свой стиль игры, расположился в первой трети поля. Хотя цель добраться до наших ворот чувствовалась постоянно. Поздравляю Колос, тренера и игроков с тем, что они показали сегодня. Мы победили очень компетентного соперника, отсюда и такой результат - 1:0“, - рассказал Каштру пресс-службе “горняков“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Шахтер.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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Источник: shakhtar.com

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