Десна уничтожила Александрию, забив пять голов

Александрия потерпела катастрофическое поражение.

Сегодня, 14 июня, в рамках 26-го тура чемпионата Украины Десна на выезде разгромила Александрию (5:1).

В первом тайме черниговский клуб имел преимущество в два гола благодаря Филиппову и Калитвинцеву.

Сразу после перерыва Александрия сократила счет в матче, однако Десна не позволила вернуться в игру хозяевам, забив гол на 55-й минуте.

Филиппов и Тотовицкий забили еще по одному голу, что позволило установить окончательный счет в матче 5:1.

Александрия - Десна 1:5

Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7



Александрия: Панькив - Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) - Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.



Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) - Огиря - Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) - Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).



Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух

Удален: Владислав Бабогло (Александрия)