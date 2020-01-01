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Десна уничтожила Александрию, забив пять голов

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Александрия потерпела катастрофическое поражение.
Десна вышла на третье место
Десна вышла на третье место
ФК Александрия

Сегодня, 14 июня, в рамках 26-го тура чемпионата Украины Десна на выезде разгромила Александрию (5:1).

В первом тайме черниговский клуб имел преимущество в два гола благодаря Филиппову и Калитвинцеву. 

Сразу после перерыва Александрия сократила счет в матче, однако Десна не позволила вернуться в игру хозяевам, забив гол на 55-й минуте.

Филиппов и Тотовицкий забили еще по одному голу, что позволило установить окончательный счет в матче 5:1.

Александрия - Десна 1:5
Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7

Александрия: Панькив - Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) - Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.

Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) - Огиря - Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) - Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).

Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух

Удален: Владислав Бабогло (Александрия) 

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Теги: Десна, Александрия, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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