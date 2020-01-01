Десна уничтожила Александрию, забив пять голов
Сегодня, 14 июня, в рамках 26-го тура чемпионата Украины Десна на выезде разгромила Александрию (5:1).
В первом тайме черниговский клуб имел преимущество в два гола благодаря Филиппову и Калитвинцеву.
Сразу после перерыва Александрия сократила счет в матче, однако Десна не позволила вернуться в игру хозяевам, забив гол на 55-й минуте.
Филиппов и Тотовицкий забили еще по одному голу, что позволило установить окончательный счет в матче 5:1.
Александрия - Десна 1:5
Голы: Третьяков, 46 - Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7
Александрия: Панькив - Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) - Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) - Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков.
Десна: Паст - Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) - Огиря - Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) - Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5).
Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух
Удален: Владислав Бабогло (Александрия)
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