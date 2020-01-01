Колос - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ
В рамках 26-го тура чемпионата Украины Колос встречался с Шахтером.
Минимальную победу в матче одержал донецкий клуб. Автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, который после паса Марлоса перебросил вратаря Колоса.
“Горняки“ в шаге от чемпионства в УПЛ. Шахтер должен добыть в следующем матче три очка, чтобы стать досрочным чемпионом Украины.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Шахтер:
Колос - Шахтер 0:1
Гол: Мораес, 49
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) - Лысенко (Антюх, 61).
Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) - Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко - Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) - Мораес (Фернандо, 78).
Предупреждения: Ильин - Алан Патрик.
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