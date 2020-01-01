Колос - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ

Мораес принес победу донецкому клубу.

Колос - Шахтер: видео гола и обзор матча Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Колос встречался с Шахтером.

Минимальную победу в матче одержал донецкий клуб. Автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, который после паса Марлоса перебросил вратаря Колоса.

“Горняки“ в шаге от чемпионства в УПЛ. Шахтер должен добыть в следующем матче три очка, чтобы стать досрочным чемпионом Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Шахтер:

Колос - Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 49

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) - Лысенко (Антюх, 61).



Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) - Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко - Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) - Мораес (Фернандо, 78).



Предупреждения: Ильин - Алан Патрик.