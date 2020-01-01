Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Колос - Шахтер 0:1 видео гола и обзор матча УПЛ

Комментариев: 0
Мораес принес победу донецкому клубу.

Колос - Шахтер: видео гола и обзор матча
Колос - Шахтер: видео гола и обзор матча
Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Колос встречался с Шахтером.

Минимальную победу в матче одержал донецкий клуб. Автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, который после паса Марлоса перебросил вратаря Колоса.

“Горняки“ в шаге от чемпионства в УПЛ. Шахтер должен добыть в следующем матче три очка, чтобы стать досрочным чемпионом Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колос - Шахтер:

Колос - Шахтер 0:1
Гол: Мораес, 49

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Данфа, 75), Смирный (Д. Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) - Лысенко (Антюх, 61).

Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) - Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко - Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) - Мораес (Фернандо, 78).

Предупреждения: Ильин - Алан Патрик.

Поделись:
Теги: Шахтер Донецк, Колос, чемпионат Украины, УПЛ, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь