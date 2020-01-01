Шахтер добыл минимальную победу над Колосом
Донецкий клуб близок к чемпионству.
В рамках 26-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер добыл минимальную победу над Колосом (1:0).
Главный тренер “горняков“ Луиш Каштру провел небольшую ротацию в составе. Однако это Шахтеру не помешало заполучить три очка.
Автором забитого мяча стал Жуниор Мораес, который на 49-й минуте элегантно перебросил вратаря Колоса.
Колос - Шахтер 0:1
Гол: Мораес, 49
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Милько - Ильин (Данфа, 75), Смирный (Костышин, 75), Вильхамссон (Морозко, 52) - Лысенко (Антюх, 61).
Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Болбат, 78) - Алан Патрик (Тете, 84), Степаненко - Марлос (Коваленко, 78), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 61) - Мораес (Фернандо, 78).
Предупреждения: Ильин - Патрик
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