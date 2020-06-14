"Исма, мы с тобой": Футболисты Шахтера поддержали Исмаили

Бразилец пропустит шесть месяцев.

Футболисты Шахтера поддержали защитника команды Исмаили, который на тренировке получил серьезную травму.

Перед матчем 26-го тура УПЛ игроки донецкого клуба вышли на разминку в футболках с изображением бразильца и надписью “Исма, мы с тобой“.

Напомним, что у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Ожидается, что игрок пропустит шесть месяцев.

Ранее бразилец назвал главную цель Шахтера на нынешний сезон.