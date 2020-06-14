"Исма, мы с тобой": Футболисты Шахтера поддержали Исмаили
Футболисты Шахтера поддержали защитника команды Исмаили, который на тренировке получил серьезную травму.
Перед матчем 26-го тура УПЛ игроки донецкого клуба вышли на разминку в футболках с изображением бразильца и надписью “Исма, мы с тобой“.
Мы с тобой, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Возвращайся скорее! ⠀ We are with you, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Come back soon! ⠀ Ми з тобою, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Повертайся швидше! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #КолосШахтар #KolosShakhtar #КолосШахтер #Ісмаїлі #Ismaily #Исмаили
Напомним, что у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Ожидается, что игрок пропустит шесть месяцев.
Ранее бразилец назвал главную цель Шахтера на нынешний сезон.
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