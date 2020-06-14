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"Исма, мы с тобой": Футболисты Шахтера поддержали Исмаили

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Бразилец пропустит шесть месяцев.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Футболисты Шахтера поддержали защитника команды Исмаили, который на тренировке получил серьезную травму.

Перед матчем 26-го тура УПЛ игроки донецкого клуба вышли на разминку в футболках с изображением бразильца и надписью “Исма, мы с тобой“.

Напомним, что у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Ожидается, что игрок пропустит шесть месяцев.

Ранее бразилец назвал главную цель Шахтера на нынешний сезон.

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Теги: Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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