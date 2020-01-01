Шепелев - о победе над Зарей: Это была игра за второе место

Киевское Динамо вышло на второе место УПЛ.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев прокомментировал победу над луганской Зарей (3:1) в рамках чемпионата Украины.

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“Нужно было обязательно выигрывать, потому что, по сути, это была игра за второе место. Конечно, вся борьба за него еще впереди, так что необходимо сконцентрироваться и доиграть все матчи без травм и без потерь очков.

В первом тайме мы отдали Заре инициативу, поскольку, как вы помните, с Шахтером первые 30-40 минут мы побежали прессинговать, и на вторую половину встречи нас просто не хватило.

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Поэтому в этот раз мы немного отошли назад, а во втором тайме у нас была задача активно прессинговать и больше играть на атаку. К сожалению, мы пропустили мяч, могли еще пропустить и второй, но к счастью, смогли сравнять счет, а потом и вырвать победу.

Как только мы вышли на второй тайм, играли с небольшой опаской, поскольку на поле были лужи, и мы боялись, чтобы мяч не застрял в траве, когда отдавали пас. Особенно нужно было быть внимательными при передачах назад или вратарю, чтобы соперник не перехватил мяч.

В целом же поле было отличное, претензий к нему абсолютно никаких нет. И когда светило солнце, и в дождь оно было отличного качества“, - рассказал игрок пресс-службе “бело-синих“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо.