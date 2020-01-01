Стали известны детали травмы Сидорчука

У футболиста глубокая рваная рана.

Старший врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о состоянии здоровья капитана команды Сергея Сидорчука, который получил жуткую травму в матче против Зари.

“У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней.

Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы“, - цитирует слова Шморгуна официальный сайт Динамо.

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