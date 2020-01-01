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Стали известны детали травмы Сидорчука

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У футболиста глубокая рваная рана.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

Старший врач Динамо Андрей Шморгун рассказал о состоянии здоровья капитана команды Сергея Сидорчука, который получил жуткую травму в матче против Зари.

“У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней.

Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы“, - цитирует слова Шморгуна официальный сайт Динамо.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Заря.

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Теги: футбол, Динамо, Сергей Сидорчук, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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