Олимпик - Львов 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Дончане не испытали особых проблем в поединке против Львова.

Олимпик - Львов: видео голов ФК Олимпик В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий Олимпик уверенно обыграл Львов. Победу своей команде принес Максим Тейшейра, который отличился дублем во второй половине встречи. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик - Львов: Олимпик - Львов 2:0

Голы: Тейшейра, 54, 84. Олимпик: Кичак - Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) - Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85). Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) - Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина - Яковелли (Ныч, 58). Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак - Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч.

Горемыкина Екатерина