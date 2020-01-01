Олимпик - Львов 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Дончане не испытали особых проблем в поединке против Львова.
В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий Олимпик уверенно обыграл Львов.
Победу своей команде принес Максим Тейшейра, который отличился дублем во второй половине встречи.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик - Львов:
Олимпик - Львов 2:0
Голы: Тейшейра, 54, 84.
Олимпик: Кичак - Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) - Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85).
Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) - Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина - Яковелли (Ныч, 58).
Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак - Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч.
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