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Олимпик без проблем выиграл у Львова

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Дубль Тейшейры принес дончанам уверенную победу.
Олимпик обыграл Львов
Олимпик обыграл Львов
ПФК Львов

В матче 26-го тура чемпионата Украины встретились донецкий Олимпик и Львов. Поединок проходил в Киеве.

Первый тайм был интенсивным и активным, команды установили высокий темп игры, однако забить никому из них так и не удалось.

А вот во второй половине встрече дончане завладели мячом и старались максимально его контролировать. В итоге их активность привела к голу на 54-й минуте, который забил Максим Тейшейра.

Под занавес поединка Тейшейра оформил дубль - он мастерски сместился в центр, убрал оппонента и красивым ударом поразил ворота Сарнавского. Финальный свисток зафиксировал победу Олимпика.

Теперь донецкий клуб занимает третье место во второй группе, имея в своем активе 23 очка. Львов уступает дончанам всего лишь 1 балл, и находится на пятом месте второй группы.

Олимпик - Львов 2:0
Голы: Тейшейра, 54, 84.

Олимпик: Кичак - Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко - Политыло, Цымбалюк, Романовский (Завийский, 74) - Балашов (Пасич, 62), Шахаб (Баланюк, 75), Тейшера (Ксенз, 85).

Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Ходаковский, 76) - Дамацена (Приймак, 58), Бопесу - Татарков, Алваро, Шина - Яковелли (Ныч, 58).

Предупреждения: Романовский, Цымбалюк, Зотько, Кичак - Шина, Борзенко, Татарков, Альваро, Ныч.

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Теги: Олимпик, Олимпик Донецк, Львов, ПФК Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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