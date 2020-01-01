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Наставник Динамо прокомментировал травму Сидорчука

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По словам Михайличенко, у его подопечного рваная рана.
Сергея Сидорчука уносят с поля товарищи по команде
Сергея Сидорчука уносят с поля товарищи по команде
ФК Динамо Киев

В центральном матче 26-го тура киевское Динамо обыграло Зарю со счетом 3:1. Во время этого поединка произошел неприятный инцидент - Ловро Цвек прямой ногой врезался в ногу Сергея Сидорчука, и после этого украинца на руках унесли с поля партнеры по команде.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер “бело-синих“ Алексей Михайличенко рассказал о состоянии капитана команды.

“Я не врач, но то, что я видел - там рваная рана, придется зашивать. Насколько это серьезно - разберемся позже. Проломлен щиток, довольно-таки большой разрез“, - цитирует специалиста пресс-служба киевлян.

Ранее Алексей Михайличенко подвел итоги победного матча своей команды.

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Теги: Алексей Михайличенко, Сергей Сидорчук, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, травма
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