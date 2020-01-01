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Михайличенко - о матче с Зарей: Обе команды играли только на победу

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Наставник отметил, что обе команды показали отличную игру, заслуживающую похвалы.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных над Зарей (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Украины.

“Я благодарен Заре за то, что они вместе с нами показали хорошую, добротную игру, которая заслуживает самых высоких оценок. Самое главное - обе команды играли только на победу, ни на какой другой результат.

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И это чувствовалось в каждом единоборстве, в каждом столкновении и в эмоциональном плане. Даже несмотря на то, что отсутствовал самый главный компонент футбола - зрители, все-таки игра была по-настоящему боевой и в какой-то мере кубковой.

Конечно же, я доволен тем, что мы смогли переломить ход игры и выиграть ее, хотя начало второго тайма осталось за Зарей, и их гол был абсолютно логичен. Наверное, нам немного повезло в эпизоде, когда мяч попал в перекладину.

Но команда не останавливалась, искала свои моменты, и я рад, что замены, которые мы сделали, внесли свой вклад в игру, и ребята, вышедшие на поле, очень прибавили и оживили матч“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Напомним, в этом матче впервые после возобновления чемпионата появился игрок Динамо Виктор Цыганков, который отметился голом на 96-й минуте.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, Заря, Заря Луганск, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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