Заря - Динамо 1:3 видео голов и обзор матча УПЛ

Динамо обыграло Зарю, что позволило киевлянам оторваться от луганского клуба на три очка.

Заря - Динамо: видео голов ФК Динамо Киев

В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское Динамо сумело обыграть луганскую Зарю со счетом 3:1.

В первом тайме ни одна из команд не забивала, однако во второй половине встречи было сразу четыре взятия ворот.

Сперва Заря открыла счет благодаря удару с пенальти Юрченко, однако затем Буяльский, Де Пена и Цыганков принесли "бело-синим" победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо:

Заря - Динамо 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен.) - Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6.

Заря: Махарадзе - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня (Цвек, 78) - Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский - Кабаев, Громов.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири, 85) - Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) - Русин (Де Пена, 61).

Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко - Кендзера, Попов.

На 84-й минуте был удален Ловро Цвек (Заря) (грубое нарушение правил).