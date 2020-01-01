Заря - Динамо 1:3 видео голов и обзор матча УПЛ
В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское Динамо сумело обыграть луганскую Зарю со счетом 3:1.
В первом тайме ни одна из команд не забивала, однако во второй половине встречи было сразу четыре взятия ворот.
Сперва Заря открыла счет благодаря удару с пенальти Юрченко, однако затем Буяльский, Де Пена и Цыганков принесли "бело-синим" победу.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - Динамо:
Заря - Динамо 1:3
Голы: Юрченко, 54 (пен.) - Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6.
Заря: Махарадзе - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня (Цвек, 78) - Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский - Кабаев, Громов.
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири, 85) - Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) - Русин (Де Пена, 61).
Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко - Кендзера, Попов.
На 84-й минуте был удален Ловро Цвек (Заря) (грубое нарушение правил).
Полная версия правил