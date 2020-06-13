Цыганков вернулся после травмы и забил гол со штрафного

Украинец впервые отыграл в официальном матче после возобновления сезона.

Киевское Динамо на выезде обыграло луганскую Зарю со счетом 3:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины.

В этом поединке впервые после возобновления сезона появился Виктор Цыганков, который предыдущие два тура пропустил из-за повреждения передней поверхности бедра.

Украинец вышел на поле на 62-й минуте, заменив Георгия Цитаишвили. Возвращение в строй получилось знатным - на 96-й минуте встречи пере самым финальным свистком Цыганков успешно реализовал штрафной удар, который сам же и заработал.

Ранее сообщалось, что Сергея Сидорчука игроки Динамо на руках унесли с поля после столкновения с Ловро Цвеком.