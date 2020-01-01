Динамо обыграло Зарю и вышло на второе место в турнирной таблице УПЛ

В насыщенном матче было забито четыре гола, а еще прямую красную карточку отхватил игрок Зари.

В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины луганская Заря принимала киевское Динамо. Встреча проходила в Запорожье на Славутич-Арене.

Поединок имел огромное значение для обеих команд, ведь они ведут борьбу за второе место в чемпионате. В итоге с первых минут началась интенсивная борьба, хоть и без особо опасных моментов.

Эмоции были действительно на грани и, в итоге, Томаш Кендзера совершил подкат на правом фланге обороны против Богдана Михайличенко, но арбитр Николай Балакин не стал сразу предупреждать поляка. Только после просмотра повтора рефери показал игроку “горчичник“.

Был и момент с попаданием мяча в руку Попова, но, несмотря на негодование игроков Зари, никакого рассмотрения этого эпизода не последовало, и игра продолжилась.

На второй тайм команды вышли с опозданием - причиной стал дождь с градом. Когда игра все же возобновилась, команды продолжили атаковать, и хозяева первыми открыли счет благодаря удару Юрченко с пенальти.

Впрочем, удержать победный счет луганчанам не удалось - Буяльский восстановил паритет на 72-й минуте, а Де Пена вывел Динамо вперед спустя три минуты.

Под занавес поединка произошел опасный момент - Цвет прямой ногой ударил Сергей Сидрчука, и последнего на руках унесли с поля товарищи по команде. В итоге Ловро отхватил прямую красную карточку, а чуть позже Цыганков установил окончательный счет в матче - 3:1.

Таким образом, Динамо набрало важные три очка и вышло на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 52 пункта. Заря же расположилась на третьей позиции с 49-ю баллами.

Заря - Динамо 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен.) - Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6.

Заря: Махарадзе - Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко - Иванисеня (Цвек, 78) - Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский - Кабаев, Громов.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири, 85) - Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) - Русин (Де Пена, 61).

Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко - Кендзера, Попов.

На 84-й минуте был удален Ловро Цвек (Заря) (грубое нарушение правил).