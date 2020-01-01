Игроки Динамо на руках унесли Сидорчука с поля после жесткого фола
В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины луганская Заря принимает киевское Динамо. Встреча проходит в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.
Поединок имеет крайне важное значение для обеих команд, ведь они ведут борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ и путевку в Лигу чемпионов.
В итоге на поле разыгрались настоящие страсти, и полузащитник Зари Ловро Цвек в одном из эпизодов пошел прямой ногой в Сергей Сидорчука. В результате удара у капитана “бело-синих“ жутко потряслась нога, и он не смог сам покинуть стадион - его на руках вынести партнеры по команде.
После инцидента Беньямин Вербич отправился к арбитру и и предоставил ему щиток, который был продырявлен в результате столкновения. Судья оценил ситуацию и показал Цвеку прямую красную карточку.
Отметим, что матч завершился победой киевлян со счетом 3:1.
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