Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игроки Динамо на руках унесли Сидорчука с поля после жесткого фола

Комментариев: 0
Ловко Цвек получил прямую красную карточку за свое нарушение.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
ФК Динамо Киев

В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины луганская Заря принимает киевское Динамо. Встреча проходит в Запорожье на стадионе Славутич-Арена.

Поединок имеет крайне важное значение для обеих команд, ведь они ведут борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ и путевку в Лигу чемпионов.

В итоге на поле разыгрались настоящие страсти, и полузащитник Зари Ловро Цвек в одном из эпизодов пошел прямой ногой в Сергей Сидорчука. В результате удара у капитана “бело-синих“ жутко потряслась нога, и он не смог сам покинуть стадион - его на руках вынести партнеры по команде.

После инцидента Беньямин Вербич отправился к арбитру и и предоставил ему щиток, который был продырявлен в результате столкновения. Судья оценил ситуацию и показал Цвеку прямую красную карточку.

Отметим, что матч завершился победой киевлян со счетом 3:1.

Поделись:
Теги: Сергей Сидорчук, Динамо, Динамо Киев, Заря, Заря Луганск, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, чемпионат Украины, травма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь