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Колос - Шахтер: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Украины

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Колос и Шахтер сыграют в матче 26-го тура чемпионата Украины. Букмекеры уже определили фаворита этого проивостояния.
Колос - Шахтер: прогноз букмекеров
Колос - Шахтер: прогноз букмекеров
ФК Шахтер Донецк

В рамках 26-го тура чемпионата Украины Колос сыграет против Шахтера. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский, а номинальным хозяином поля будет Колос.

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является действующий чемпион. Так, в компании William Hill можно поставить на подопечных Каштру с коэффициентом 1.24, а на Колос - с коэффициентом 11.00. Ничью здесь оценили в 5.80.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Колоса - 11.00, победа Шахтера - 1.22, ничья - 5.25.

Напомним, матч Колос - Шахтер состоится в воскресенье, 14 июня, в 17:00 по киевскому времени.

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