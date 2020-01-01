Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Матч Заря - Динамо был ненадолго прерван из-за погодных условий

Комментариев: 0
Во время поединка в Запорожье началась сильная гроза с градом и шквальным ветром.
Матч Заря - Динамо временно прервали из-за грозы
Матч Заря - Динамо временно прервали из-за грозы
ФК Заря Луганск

Сегодня, 13 июня, в центральном матче 26-го тура УПЛ Заря в Запорожье принимает киевское Динамо.

Команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв, однако их возвращение на поле было отложено из-за погодных условий. В городе началась сильная гроза с градом, который достигает диаметра 19 миллиметров. Также ливень сопровождается сильным ветром.

Стоит сказать, что погода в Запорожье ухудшилась еще вчера, и жители даже публиковали фото и видео дождя с градом.

Стоит сказать, что на данный момент дождь прекратился и команды уже начали второй тайм.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка Заря - Динамо.

Поделись:
Теги: Заря, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, Запорожье, град, гроза, чемпионат Украины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь