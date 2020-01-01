Матч Заря - Динамо был ненадолго прерван из-за погодных условий

Во время поединка в Запорожье началась сильная гроза с градом и шквальным ветром.

Сегодня, 13 июня, в центральном матче 26-го тура УПЛ Заря в Запорожье принимает киевское Динамо.

Команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв, однако их возвращение на поле было отложено из-за погодных условий. В городе началась сильная гроза с градом, который достигает диаметра 19 миллиметров. Также ливень сопровождается сильным ветром.

Стоит сказать, что погода в Запорожье ухудшилась еще вчера, и жители даже публиковали фото и видео дождя с градом.

Стоит сказать, что на данный момент дождь прекратился и команды уже начали второй тайм.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка Заря - Динамо.