Матч Заря - Динамо был ненадолго прерван из-за погодных условий
Во время поединка в Запорожье началась сильная гроза с градом и шквальным ветром.
Сегодня, 13 июня, в центральном матче 26-го тура УПЛ Заря в Запорожье принимает киевское Динамо.
Команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв, однако их возвращение на поле было отложено из-за погодных условий. В городе началась сильная гроза с градом, который достигает диаметра 19 миллиметров. Также ливень сопровождается сильным ветром.
Стоит сказать, что погода в Запорожье ухудшилась еще вчера, и жители даже публиковали фото и видео дождя с градом.
Стоит сказать, что на данный момент дождь прекратился и команды уже начали второй тайм.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка Заря - Динамо.
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