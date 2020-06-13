Бабич: Если бы реализовали свои моменты, то мы могли рассчитывать победу

Наставник отметил, что в целом его подопечные неплохо контролировали мяч и прессинговали соперника.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничейный результат в противостоянии с Ворсклой (1:1) в рамках 26-го тура чемпионата Украины.

“Многое из того, что мы задумывали, команда выполнила. Много было разрезающих передач, но где-то не хватило последнего паса для того, чтобы вскрыть оборону соперника и забить гол.

Как это часто бывает - создаешь моменты, не забиваешь и соперник наказывает. Ворскла подловила нас на детской ошибке. Но после этого мяча мы еще больше прибавили. Забили гол, были еще предпосылки забить мячи.

Если в целом брать матч, то мы построили игру на прессинге, контроле мяча. Соперник больше играл на контратаках, которые доставляли нам проблемы в тех моментах, когда мы не успевали перестраиваться.

Не могу сказать, что мы провели нашу лучшую игру. Но ребята полностью выложились на футбольном поле. Наше функциональное состояние не оптимальное, но мы будем прибавлять. Уверен, что в следующем матче в Кубке против Ворсклы мы будем еще более агрессивнее и нацеленее на ворота“, - цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Также Александр Бабич высказался по поводу того, что в двух поединках после возобновления чемпионата его команда взяла только два очка.

“Думаю, если бы реализовали свои моменты и сегодня, и в матче против Олимпика, то мы могли рассчитывать на большее количество очков. Но это футбол. Соперник тоже готовится, тоже разбирает нас.

Сегодня думаю, счет закономерен. Моменты были и у нас, и у соперника. Явного преимущества не было ни одной команды. Да, у нас было больше контроля мяча, но по голевым моментам игра была равной“, - отметил специалист.

Вашему вниманию также видео голов и обзор поединка Мариуполь - Ворскла.