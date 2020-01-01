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Мариуполь - Ворскла 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Мариуполь и Ворскла расписали мировую.

Мариуполь - Ворскла: видео голов
Мариуполь - Ворскла: видео голов
ФК Мариуполь

В матче 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь на своем поле сыграл вничью с Ворсклой (1:1).

В первой половине встречи команды не забивали, однако во втором тайме обменялись голами. Вначале на 59-й минуте встречи Ворскла вышла вперед благодаря голу Якубу, а на 74-й минуте Дмитрий Топалов восстановил паритет.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Ворскла:

Мариуполь - Ворскла 1:1
Голы: Топалов, 74 - Якубу, 59.

Мариуполь: Гальчук - Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков - Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) - Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Скляр (Баенко, 90), Пуцлин - Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане - Степанюк (Кравчук, 66).

Предупреждения: Быков, Игнатенко - Пуцлин, Сапай.

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды).

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Теги: Мариуполь, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, видео голов, обзор матча, футбол, УПЛ, чемпионат Украины, видео
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