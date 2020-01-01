Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Супряга расстался с девушкой, с которой встречался почти с самого начала карьеры

Комментариев: 0
Пара разошлась пару месяцев назад.
Владислав Супряга и Дарья Савина
Владислав Супряга и Дарья Савина

Украинский нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому Динамо, расстался со своей девушкой Дарьей Савиной.

О разрыве Дарья рассказала в комментарии видеожурналу Yellow. По словам девушки, разрыв произошел несколько месяцев назад, и это было болезненно.

Владислав Супряга и Дарья Савина
Владислав Супряга и Дарья Савина

“Произошло это пару месяцев назад. Оба тяжело переживали; у нас нет агрессии и ненависти друг к другу. Пока нельзя сказать, что мы дружим, но в хороших отношениях.

С начала его осознанного карьерного пути я до сих пор поддерживаю, смотрю и наблюдаю за ним. Периодически мы списываемся. В любом случае ему нужна моя поддержка“, - поведала Дарья.

Дарья Савина
Дарья Савина
instagram.com/savinadasha/

Отметим, что пара была вместе несколько лет. После разрыва Супряга удалил все фотографии с Дарьей со своей страницы в Instagram.

В нынешнем сезоне Супряга провел за Днепр-1 20 матчей, в которых забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Николай Морозюк разошелся со своей супругой Ириной.

Поделись:
Теги: Владислав Супряга, Днепр-1, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь