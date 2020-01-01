Супряга расстался с девушкой, с которой встречался почти с самого начала карьеры

Пара разошлась пару месяцев назад.

Украинский нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому Динамо, расстался со своей девушкой Дарьей Савиной.

О разрыве Дарья рассказала в комментарии видеожурналу Yellow. По словам девушки, разрыв произошел несколько месяцев назад, и это было болезненно.

Владислав Супряга и Дарья Савина

“Произошло это пару месяцев назад. Оба тяжело переживали; у нас нет агрессии и ненависти друг к другу. Пока нельзя сказать, что мы дружим, но в хороших отношениях.

С начала его осознанного карьерного пути я до сих пор поддерживаю, смотрю и наблюдаю за ним. Периодически мы списываемся. В любом случае ему нужна моя поддержка“, - поведала Дарья.

Дарья Савина instagram.com/savinadasha/

Отметим, что пара была вместе несколько лет. После разрыва Супряга удалил все фотографии с Дарьей со своей страницы в Instagram.

В нынешнем сезоне Супряга провел за Днепр-1 20 матчей, в которых забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Динамо Николай Морозюк разошелся со своей супругой Ириной.