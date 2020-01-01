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Исмаили в ближайшее время сделают операцию

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Футболист получил травму во время тренировки, из-за которой он может пропустить полгода.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Накануне стало известно, что футболист Шахтера Исмаили может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной во время тренировки.

Теперь “горняки“ официально подтвердили, что у 30-летнего бразильца серьезное повреждение. Как сообщает пресс-служба клуба, у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Отмечается, что в скором времени футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление ему потребуется до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что легендарному теннисисту Роджеру Федереру сделали еще одну операцию на колене.

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Теги: Исмаили, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины, травма, операция
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