Исмаили в ближайшее время сделают операцию

Футболист получил травму во время тренировки, из-за которой он может пропустить полгода.

Накануне стало известно, что футболист Шахтера Исмаили может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной во время тренировки.

Теперь “горняки“ официально подтвердили, что у 30-летнего бразильца серьезное повреждение. Как сообщает пресс-служба клуба, у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Отмечается, что в скором времени футболисту предстоит перенести операцию. На восстановление ему потребуется до шести месяцев.

Ранее сообщалось, что легендарному теннисисту Роджеру Федереру сделали еще одну операцию на колене.