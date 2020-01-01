Мариуполь и Ворскла не смогли выявить победителя

Поединок завершился вничью - 1:1.

В матче 26-го тура чемпионата Украины Мариуполь принимал Ворсклу. Команды не сумели выявить победителя, завершив встречу с результатом 1:1.

Команды играли достаточно равно, и в первом тайме никто не сумел открыть счет, хотя было несколько острых моментов.

Во втором тайме первой забили гости - на 59-й минуте встречи Кулач отдал пас на Якубу, который легко разобрался с Гальчуком. Спустя 15 минут Мариуполь восстановил паритет - Корниенко отпасовал под удар Топалову, и он точно пробил в ближний угол.

Перед финальным свистком& Пердута получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Кащука, и, вероятно, тем самым спас свою команду от поражения.

Таким образом, разрыв между командами остался прежним - 4 очка. Азовский клуб продолжает занимать второе место во второй группе УПЛ, а Ворскла идет сразу за ним.

Отметим, что через 11 дней Мариуполь и Ворскла вновь сыграют между собой, но уже в полуфинале Кубка Украины.

Мариуполь - Ворскла 1:1

Голы: Топалов, 74 - Якубу, 59.

Мариуполь: Гальчук - Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков - Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) - Чурко (Кащук, 65) - Кулаков (Топалов, 57), Фомин.

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай - Скляр (Баенко, 90), Пуцлин - Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане - Степанюк (Кравчук, 66).

Предупреждения: Быков, Игнатенко - Пуцлин, Сапай.

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды).